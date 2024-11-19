Van'da Anne Adaylarına Otel Konforunda Hizmet

Van'da Anne Adaylarına Özel Konaklama İmkanı

Van'da doğum yapacak olan anne adayları ve yeni doğum yapan kadınlar, hastane bünyesinde oluşturulan Anne Oteli'nde konforlu bir şekilde misafir ediliyor. Bu uygulama, özellikle kış aylarında zorlaşabilecek ulaşım koşullarında kritik bir destek sağlıyor.

Hamile Kadınlara Destek Amacıyla Oluşturuldu

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Anne Oteli, kış şartlarında köy ve uzak bölgelere ulaşımda sorun yaşayan hamile kadınlar ve çocukları tedavi gören anneler için önemli bir hizmet sunuyor. İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Emine Gülçin Ay, 2023 yılı başından ekim ayının sonuna kadar 1400 anne ve anne adayının bu otelde misafir edildiğini ifade etti.

Anne ve Bebek Sağlığı İçin Önemli Bir Proje

Ülke genelinde 2013 yılından bu yana itibaren anne otellerinin faaliyet gösterdiğini belirten Ay, bu proje ile anne ve bebek sağlığının en yüksek seviyede korunmasının amaçlandığını vurguladı. Özellikle kışın gelen olumsuz hava koşulları nedeniyle sağlık kuruluşlarına ulaşımda güçlük çeken gebeler, İl Sağlık Müdürlüğü’nün koordinasyonunda aile hekimleri tarafından davet edilmekte. Daveti kabul eden gebeler, evlerinden alınarak doğum yapacakları sağlık kuruluşlarına güvenli bir şekilde ulaştırılıyor.

Anne Oteli'nde Duygusal Destek

Kendisi de Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden otelde misafir edilen Asya Genç Acer, çocuğunun kalp rahatsızlığı nedeniyle burada kaldığını açıkladı. Acer, "İlk başta buradaki anneler ve çalışanlar ile sıcak bir bağ kuruyoruz. Zaman zaman psikolojik zorluklar yaşasak da hemşireler bizimle ilgileniyor ve moral veriyorlar. Bu otel olmasaydı çok zorlanırdım," ifadelerini kullandı.

Anne Oteli, konuklarına ev ortamını aratmayacak şekilde bir hizmet sunarak, anne adaylarının ve yeni annelerin hem fiziksel hem de duygusal ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Van'da yakın zamanda doğum yapacak anne adayları ve yeni doğum yapan kadınlar, hastane bünyesinde oluşturulan Anne Oteli'nde misafir ediliyor. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Anne Oteli'nde, özellikle kış aylarında yaşanabilecek riskler ve kar nedeniyle yolları kapanma ihtimali bulunan yerleşim yerlerindeki hamile kadınlar ile çocukları tedavi gören annelere hizmet veriliyor.

Van'da yakın zamanda doğum yapacak anne adayları ve yeni doğum yapan kadınlar, hastane bünyesinde oluşturulan Anne Oteli'nde misafir ediliyor. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Anne Oteli'nde, özellikle kış aylarında yaşanabilecek riskler ve kar nedeniyle yolları kapanma ihtimali bulunan yerleşim yerlerindeki hamile kadınlar ile çocukları tedavi gören annelere hizmet veriliyor.