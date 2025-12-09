DOLAR
Van'da Araç Bataklığa Uçtu: 5 Yaralı

Van-Özalp kara yolunda Erçek Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkan araç takla atıp bataklığa düştü; 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 12:43
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 12:49
Erçek Mahallesi — Öğle saatlerinde

Van-Özalp kara yolu yakınlarında meydana gelen kazada, H.B. idaresindeki araç kontrolden çıkarak takla attı ve yol kenarındaki bataklık alana uçtu.

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla bataklığa saplanan araçtan çıkarılan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazada yaralananların tedavisine başlandığı, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı bildirildi.

