Van'da Araç Bataklığa Uçtu: 5 Yaralı
Erçek Mahallesi — Öğle saatlerinde
Van-Özalp kara yolu yakınlarında meydana gelen kazada, H.B. idaresindeki araç kontrolden çıkarak takla attı ve yol kenarındaki bataklık alana uçtu.
Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla bataklığa saplanan araçtan çıkarılan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazada yaralananların tedavisine başlandığı, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı bildirildi.
