Van'da Arıcılık Başarısı: 30 Kovandan 350 Kovana, Siparişlere Yetişemiyor

Şehirden Kato Dağı Eteklerine: Aysel ve Kamil Işık'ın Arıcılık Serüveni

Van'da kent yaşamını bırakarak Çatak ilçesi Övecik Mahallesi'ne yerleşen Aysel ve Kamil Işık çifti, devlet desteğiyle başladıkları arıcılıkta kısa sürede önemli bir üretim hacmine ulaştı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı"'ndan aldıkları 30 kovan desteği ile başlayan üretim, 3 yılda 350 kovana çıktı.

Başlangıç ve Eğitim

Kentin gürültüsünden uzaklaşma kararı alan çift, Kato Dağı eteklerinde arıcılık yapmayı seçti. Çift, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün arıcılık eğitimlerine katılarak sertifika aldı ve program kapsamında hibe desteğinden yararlandı.

Üretim, Satış ve Talep

Çift, kovanlarından yılda ortalama 2,5 ton bal alıyor. Ürünlerini kentteki kahvaltı salonlarına ve il dışından gelen siparişlere satan Işık çifti, artan taleple başa çıkmakta zorlanıyor. Aysel Işık, "Katkısız ve şekersiz organik bal üretiyoruz. Talep çok fazla. Balımızı alanlar memnun kalıyor, herkes çok beğeniyor. Siparişlere yetişebilmek için kovan sayısını artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Devlet Desteğinin Önemi

Aysel Işık, üreticilere yönelik desteklerin kritik olduğunu vurgulayarak, "Devletimizden güzel destek aldık. Çok memnunuz. Bu yıl 2,5 ton bal elde etmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı. Eşi Kamil Işık ise destekle başladıkları arıcılığın kendilerine mutluluk verdiğini belirterek, "Devlet desteğiyle arıcılığa başladık. Kovan sayısını artırdık. Bu yıl yüksek bir verim almayı bekliyoruz." dedi.

Aile İşinde Genç Nesil

Kentin gürültüsünden uzak, doğayla iç içe bir yaşam seçen çift, çocuklarının da desteğiyle hasada başladı. Haberde adı geçen 13 yaşındaki Kenan Işık, "Annem, babam ve kardeşlerimle arılara bakıyoruz. Hasadımız başladı. Arıcılığı anne ve babamdan öğreniyorum." şeklinde konuştu. 6 yaşındaki Asima Işık ise, "Kardeşlerimle maske takarak arıların içine giriyoruz. Anneme, babamıza yardım ediyoruz. Arıları seviyoruz." dedi.

Kentte 13 yıl gıda ticaretiyle uğraşan 35 yaşındaki Kamil Işık, 2007'de aynı yaştaki Aysel Işık ile evlendi ve çiftin 4 çocuğu bulunuyor. Kente 120 kilometre mesafedeki Çatak ile Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi arasındaki Kato Dağı eteklerinde yürüttükleri üretimle aile, hem gelir sağlıyor hem de çocuklarını doğal ortamda yetiştiriyor.

İşlerini büyütmelerine rağmen siparişlere yetişemeyen Işık çifti, kovan sayısını artırarak arıcılıkta daha fazla söz sahibi olmayı hedefliyor.

