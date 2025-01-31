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Van'da Aşırı Soğuklar Su Deposunu Buz Tutmasına Neden Oldu

Van'da aşırı soğuklar nedeniyle su deposu buz tutarken, şelaleler de dondu. Yöre sakinleri şartlardan şikayetçi.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 09:45
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 10:05
Van'da Aşırı Soğuklar Su Deposunu Buz Tutmasına Neden Oldu

Van'da Su Deposunda Buz Salkımları Oluştu

Van'ın Gevaş ilçesinde yaşanan aşırı soğuklar, su deposundaki boruların patlamasına sebep oldu. Patlayan borulardan akan sular, donarak ilginç buz sarkıtları oluşturdu. 15 metre yüksekliğindeki su deposu, büyük ölçüde buzla kaplandı ve etrafında ilgi çekici manzaralar oluştu.

Çatak ve Gevaş Yüksek Yerleşimlerinde Soğuk Etkisi

Gevaş ve Çatak ilçelerinde etkili olan soğuk hava, yaşam koşullarını zorlaştırıyor. Gece hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düşmesiyle akarsular ve şelaleler donarak buzla kaplandı. Çatak ilçesine bağlı Yukarı Narlıca Mahallesi'ndeki bir şelale de soğuk hava nedeniyle tamamen buzla kaplandı.

Yöre sakinlerinden Emircan Adakan, bu yıl kışın oldukça soğuk ve kurak geçtiğini belirtti. Adakan, "Özellikle gece hava sıfırın altında 15 dereceye kadar düşüyor. Önceki yıllara göre, bu sene daha soğuk geçiyor. Her yeri buz tutmuş. Mahallemizdeki su deposu da soğuk hava nedeniyle dondu." dedi.

Diğer bir mahalle sakini Yunus Adakan ise, kış aylarında bu bölgedeki yaşam zorluklarına dikkat çekti. Adakan, "Soğuktan dolayı evden çıkamıyoruz. Mahallenin su deposu buz tutmuş. Ekipler geldi ama soğuktan dolayı müdahale edemedi. Mahallenin diğer suları da dondu. Bu sene fazla kar da yağmadı." şeklinde konuştu.

Soğuk hava etkisini Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de gösterdi; burada da menderesler donarken ağaçlarda kırağı oluştu. Karla kaplı bölgedeki menderesler, dronla görüntülendi.

Van'ın Gevaş ve Çatak ilçelerinde yüksek yerleşim yerlerinde kar yağışının ardından etkili olan...

Van'ın Gevaş ve Çatak ilçelerinde yüksek yerleşim yerlerinde kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiledi. Gevaş ilçesinde bir su deposunda, aşırı soğuk nedeniyle patlayan borulardan akan suların donmasıyla oluşan buz sarkıtları ilginç görüntü oluşturdu.

Van'ın Gevaş ve Çatak ilçelerinde yüksek yerleşim yerlerinde kar yağışının ardından etkili olan...

Van'ın Gevaş ve Çatak ilçelerinde yüksek yerleşim yerlerinde kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiledi. Gevaş ilçesinde bir su deposunda, aşırı soğuk nedeniyle patlayan borulardan akan suların donmasıyla oluşan buz sarkıtları ilginç görüntü oluşturdu.

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