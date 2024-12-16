DOLAR
34,92 -0,03%
EURO
36,72 0,02%
ALTIN
2.991,84 -0,5%
BITCOIN
3.633.417,91 -0,9%

Van'da 'Bağımlılıkla Mücadele Festivali' Coşkuyla Başladı

Van'da 'Bağımlılıkla Mücadele Festivali' başladı. Gençler, bağımlılıklarla mücadele konusunda bilinçleniyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 16:01
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 16:10
Van'da 'Bağımlılıkla Mücadele Festivali' Coşkuyla Başladı

Van'da 'Bağımlılıkla Mücadele Festivali' Gerçekleşti

Van'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ve Yeşilay Van Şubesi işbirliğiyle düzenlenen ilk 'Bağımlılıkla Mücadele Festivali' başladı. İçişleri Bakanlığı'nın öncülüğünde gerçekleştirilen festival, bağımlılıklarla mücadele amacı taşıyor.

Gençler İlgi Göstermekte

Van YYÜ Spor Kompleksi'nde düzenlenen etkinlikte gençler özveriyle katılım sağladı. Stanları gezen ve bağımlılıkla ilgili bilgilendirici sunumlar dinleyen gençler, halay çekip çeşitli oyunlarla moral buldu.

Yeşilay Van Şubesi'nin Mesajı

Yeşilay Van Şubesi Başkanı Zafer Şahin, kurumsal köklükleriyle bağımlılıkla mücadeleye kararlılıkla sürdüklerini belirtti. "Bugün burada sadece bir etkinlik düzenlemiyor, bağımlılıkla mücadelenin ve sağlıklı yaşamın önemini vurguluyoruz" dedi. Şahin, gençlerin sağlıklı, mutlu ve üretken bireyler olarak yetişmesi gerektiğini vurgulayarak, toplumda farkındalık yaratmak için yıl boyunca eğitim programlarının süreceğini açıkladı.

Gençlerin Güçlenmesi İçin Birlikte Çalışmalıyız

Yeşilay Gençlik Başkanı Samet Koca ise, gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları gerektiğini belirtti. Koca, etkinliklerin ve el sanatları stantlarının büyük ilgi gördüğünü ifade ederek, "Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz festivalin devamı gelecek. Van ve çevresindeki tüm gençleri buraya bekliyoruz" dedi.

Öğrencilerden Olumlu Yorumlar

Festivalde yer alan üniversite öğrencisi Melike Ayseçkin etkinliği değerlendirerek, "İlimizde anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Verimli zaman geçiriyoruz ve konser ile tiyatro etkinliklerine de katılacağız. Tüm gençlerin buraya gelmesini öneriyorum" şeklinde konuştu.

İki Gün Sürecek Kutlama

İki gün sürecek festival, Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı Mehmet Ali Uca, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katılımlarıyla zenginleşti.

Van'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Yeşilay Van Şubesi işbirliğinde bu yıl ilki düzenlenen...

Van'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Yeşilay Van Şubesi işbirliğinde bu yıl ilki düzenlenen "Yeşilay Festivali" başladı.

Van'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Yeşilay Van Şubesi işbirliğinde bu yıl ilki düzenlenen...

Van'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Yeşilay Van Şubesi işbirliğinde bu yıl ilki düzenlenen "Yeşilay Festivali" başladı.

İLGİLİ HABERLER

Emlakjet Geri Dönüş Endeksi: Yatırımcılar İçin Kazanç Fırsatları

Yapı Kredi Promosyonu 79.900 TL'ye Yükseldi!

Aslan ve Yükselen Aslanlar: 2025'te Sizi Neler Bekliyor?

2025 Yılında İkizler ve Yükselen İkizleri Sürpriz Gelişmeler Bekliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Netanyahu'nun Yarınki Duruşması 'Olağanüstü Koşullar' Nedeniyle İptal Edildi
2
Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Saygılı, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e Güven Mektubunu Sundu
3
Diyarbakır Anneleri, Evlatlarına Kavuşmak İçin Mücadele Ediyor
4
Fethiye'de Barkodlu Atık Toplama Projesi Devam Ediyor
5
Van'da 'Bağımlılıkla Mücadele Festivali' Coşkuyla Başladı
6
Azerbaycan, Karabağ İmarına 12,9 Milyar Dolar Yatırım Yapıyor
7
Gençlere Finansal Teknolojilerde Okur Yazarlık Çağrısı

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!

Medicana'dan Elektronik Sigara Uyarısı: Akciğer Kanseri Riski Artıyor

2025'te Başak ve Yükselen Başakları Neler Bekliyor?

Emlakjet Geri Dönüş Endeksi: Yatırımcılar İçin Kazanç Fırsatları

Aslan ve Yükselen Aslanlar: 2025'te Sizi Neler Bekliyor?

2025 Yılında Yengeçleri Bekleyen Değişim ve Fırsatlar

Yapı Kredi Promosyonu 79.900 TL'ye Yükseldi!

2025 Yılında İkizler ve Yükselen İkizleri Sürpriz Gelişmeler Bekliyor!

Garanti BBVA, Mobil Uygulamasındaki Yatırım Menüsünü Yeniledi

Boğa ve Yükselen Boğalar İçin 2025 Yılı Yorumları! 2025'te Boğaları Neler Bekliyor?