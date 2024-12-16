Van'da 'Bağımlılıkla Mücadele Festivali' Coşkuyla Başladı

Van'da 'Bağımlılıkla Mücadele Festivali' Gerçekleşti

Van'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ve Yeşilay Van Şubesi işbirliğiyle düzenlenen ilk 'Bağımlılıkla Mücadele Festivali' başladı. İçişleri Bakanlığı'nın öncülüğünde gerçekleştirilen festival, bağımlılıklarla mücadele amacı taşıyor.

Gençler İlgi Göstermekte

Van YYÜ Spor Kompleksi'nde düzenlenen etkinlikte gençler özveriyle katılım sağladı. Stanları gezen ve bağımlılıkla ilgili bilgilendirici sunumlar dinleyen gençler, halay çekip çeşitli oyunlarla moral buldu.

Yeşilay Van Şubesi'nin Mesajı

Yeşilay Van Şubesi Başkanı Zafer Şahin, kurumsal köklükleriyle bağımlılıkla mücadeleye kararlılıkla sürdüklerini belirtti. "Bugün burada sadece bir etkinlik düzenlemiyor, bağımlılıkla mücadelenin ve sağlıklı yaşamın önemini vurguluyoruz" dedi. Şahin, gençlerin sağlıklı, mutlu ve üretken bireyler olarak yetişmesi gerektiğini vurgulayarak, toplumda farkındalık yaratmak için yıl boyunca eğitim programlarının süreceğini açıkladı.

Gençlerin Güçlenmesi İçin Birlikte Çalışmalıyız

Yeşilay Gençlik Başkanı Samet Koca ise, gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları gerektiğini belirtti. Koca, etkinliklerin ve el sanatları stantlarının büyük ilgi gördüğünü ifade ederek, "Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz festivalin devamı gelecek. Van ve çevresindeki tüm gençleri buraya bekliyoruz" dedi.

Öğrencilerden Olumlu Yorumlar

Festivalde yer alan üniversite öğrencisi Melike Ayseçkin etkinliği değerlendirerek, "İlimizde anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Verimli zaman geçiriyoruz ve konser ile tiyatro etkinliklerine de katılacağız. Tüm gençlerin buraya gelmesini öneriyorum" şeklinde konuştu.

İki Gün Sürecek Kutlama

İki gün sürecek festival, Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı Mehmet Ali Uca, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katılımlarıyla zenginleşti.

Van'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Yeşilay Van Şubesi işbirliğinde bu yıl ilki düzenlenen "Yeşilay Festivali" başladı.

Van'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Yeşilay Van Şubesi işbirliğinde bu yıl ilki düzenlenen "Yeşilay Festivali" başladı.