Van'da Bağışıklık İçin Bitkisel Kış Çaylarına Talep Arttı

Vatandaşlar gribal enfeksiyonlara karşı doğal yollara yöneliyor

Van’da havaların soğumaya başlamasıyla birlikte, soğuk algınlığına karşı bağışıklık sistemini doğal yollarla güçlendirmek isteyen vatandaşlar aktarlara yöneldi.

Ekim ayı itibariyle etkili olan yağışların ardından hava sıcaklıklarının düşmesi, Vanlıları doğal korunma yöntemlerine yönlendirdi. Artan gribal enfeksiyonlara karşı özellikle şifalı bitkilere ilgi gösteren vatandaşlar, aktarların hazırladığı doğal kış çaylarıyla bünyelerini güçlendirmeye çalışıyor.

Aktarlar bu dönemde kuşburnu, ıhlamur, zencefil ve adaçayı gibi bitkilerden oluşan kış çaylarının düzenli olarak tüketilmesini öneriyor. Bitki karışımlarının soğuk algınlığına karşı koruyucu etki sağladığını belirten aktarlar, hastalanmadan önce önlem almanın önemine dikkat çekiyor.

İHA muhabirine konuşan aktar Hakan Ertaş, kış öncesi yoğunluğun arttığını belirtti. Ertaş, "Kış aylarında en çok tarçın, zencefil, ıhlamur, kuşburnu, keçiboynuzu ve hatmi çiçeği gibi bitkilere rağbet ediliyor. Biz de bu bitkilerden oluşan özel karışımlı kış çayları hazırlıyoruz. Ancak vatandaşlarımız genellikle hasta olduktan sonra bu ürünlere yöneliyor. Oysaki hastalanmadan önce bu dönemde düzenli olarak tüketmeleri gerekiyor. Böylece bağışıklık sistemleri güçlenir ve kolay kolay hastalanmazlar" dedi.

Ertaş, bu yıl geçmiş yıllara oranla şifalı bitkilerin fiyatlarında büyük bir değişiklik olmadığını ifade ederek, "Zaten müşterilerimiz genellikle az miktarda alım yapıyor, bu da bütçelerini zorlamıyor. Yaşlısından gencine her kesimden müşteri geliyor. Ayrıca her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok tercih edilen bitki kuşburnudur" diye konuştu.

