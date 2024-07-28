Van'da Baraj Göletinde Boğulma Olayı

Van'da Üzücü Bir Olay

Van'ın Gürpınar ilçesinde, serinlemek amacıyla baraj göletine giren bir çocuk boğuldu. Ailesiyle birlikte piknik yapan 13 yaşındaki H.Ö, Zernek Barajı göletine girdiği sırada bir anda suda kayboldu.

Acil Müdahale

Çocuğun kaybolduğunu fark eden çevredekiler, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine jandarma, sağlık ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Dalgıçların Çabası

Dalgıçlar, yaptıkları arama çalışmaları sonucunda çocuğun cansız bedenini sudan çıkardı. Daha sonra, H.Ö'nün cenazesi Gürpınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu üzücü olay, yaz aylarında su kaynaklarında yaşanan kazaların ne kadar ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde serinlemek için baraj göletine giren çocuk boğuldu.

Van'ın Gürpınar ilçesinde serinlemek için baraj göletine giren çocuk boğuldu.