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Van'da Biyokaçakçılığa Geçit Yok: Salep Yumruları Koruma Altında

Van'da jandarma tarafından ele geçirilen 2.900 salep yumrusu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde koruma altına alındı.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 12:22
Van'da Biyokaçakçılığa Geçit Yok: Salep Yumruları Koruma Altında

Van'da Biyokaçakçılığa Son Verildi

Van'ın Muradiye ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından toplanırken ele geçirilen 2.900 salep yumrusu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin araştırma merkezinde koruma altına alındı.

Salep Yumruları Doğaya Kazandırıldı

Yüksek kesimlerinde yetişen mor, pembe ve beyaz çiçekleriyle bilinen salep bitkisi, biyokaçakçılar tarafından hedef alınıyor. Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen bir operasyonda, jandarma ekipleri tarafından Üniversiteli Mahallesi'nde ele geçirilen yumrular, çeşitli bilimsel çalışmalarla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Botanik Bahçesi'nde yeniden toprakla buluşturuldu. Prof. Dr. Fevzi Özgökçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Salep yumrularını korumak ve doğaya kazandırmak için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Biyokaçakçılık, yerli bitki türlerimizin yok olmasına yol açıyor. Biz de bu sürecin önüne geçmeye çalışıyoruz," ifadelerini kullandı.

Koruma Çalışmaları Sürüyor

Prof. Dr. Murat Ünal, Türkiye'nin bitki biyoçeşitliliği açısından zengin bir ülke olduğunu belirterek, ele geçirilen salep yumrularıyla ilgili olarak karmaşık koruma stratejileri geliştirdiklerini ifade etti.

Dr. Sinan İşler, "Salep yumrusu yurt dışı ihracatı yasaklanan bir bitki. Son yapılan denetimlerde 6 biyokaçakçıya toplam 2 milyon 400 bin lira ceza kesildi," dedi.

Van'daki biyokaçakçılıkla mücadelede güvenlik güçleri ve Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde etkin çalışmalar sürdürülmekte.

Van'ın Muradiye ilçesinde 6 şüpheli tarafından sökülerek kent dışına çıkarılmak istenirken İl...

Van'ın Muradiye ilçesinde 6 şüpheli tarafından sökülerek kent dışına çıkarılmak istenirken İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ele geçirilen salep yumruları, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Flora Uygulama ve Araştırma Merkezinde koruma altına alındı.

Van'ın Muradiye ilçesinde 6 şüpheli tarafından sökülerek kent dışına çıkarılmak istenirken İl...

Van'ın Muradiye ilçesinde 6 şüpheli tarafından sökülerek kent dışına çıkarılmak istenirken İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ele geçirilen salep yumruları, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Flora Uygulama ve Araştırma Merkezinde koruma altına alındı.

Van'ın Muradiye ilçesinde 6 şüpheli tarafından sökülerek kent dışına çıkarılmak istenirken İl...

Van'ın Muradiye ilçesinde 6 şüpheli tarafından sökülerek kent dışına çıkarılmak istenirken İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ele geçirilen salep yumruları, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Flora Uygulama ve Araştırma Merkezinde koruma altına alındı.

Van'ın Muradiye ilçesinde 6 şüpheli tarafından sökülerek kent dışına çıkarılmak istenirken İl...

Van'ın Muradiye ilçesinde 6 şüpheli tarafından sökülerek kent dışına çıkarılmak istenirken İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ele geçirilen salep yumruları, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Flora Uygulama ve Araştırma Merkezinde koruma altına alındı.

Van'ın Muradiye ilçesinde 6 şüpheli tarafından sökülerek kent dışına çıkarılmak istenirken İl...

Van'ın Muradiye ilçesinde 6 şüpheli tarafından sökülerek kent dışına çıkarılmak istenirken İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ele geçirilen salep yumruları, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Flora Uygulama ve Araştırma Merkezinde koruma altına alındı.

Van'ın Muradiye ilçesinde 6 şüpheli tarafından sökülerek kent dışına çıkarılmak istenirken İl...

Van'ın Muradiye ilçesinde 6 şüpheli tarafından sökülerek kent dışına çıkarılmak istenirken İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ele geçirilen salep yumruları, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Flora Uygulama ve Araştırma Merkezinde koruma altına alındı.

Van'ın Muradiye ilçesinde 6 şüpheli tarafından sökülerek kent dışına çıkarılmak istenirken İl...

Van'ın Muradiye ilçesinde 6 şüpheli tarafından sökülerek kent dışına çıkarılmak istenirken İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ele geçirilen salep yumruları, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Flora Uygulama ve Araştırma Merkezinde koruma altına alındı.

Van'ın Muradiye ilçesinde 6 şüpheli tarafından sökülerek kent dışına çıkarılmak istenirken İl...

Van'ın Muradiye ilçesinde 6 şüpheli tarafından sökülerek kent dışına çıkarılmak istenirken İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ele geçirilen salep yumruları, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Flora Uygulama ve Araştırma Merkezinde koruma altına alındı.

Van'ın Muradiye ilçesinde 6 şüpheli tarafından sökülerek kent dışına çıkarılmak istenirken İl...

Van'ın Muradiye ilçesinde 6 şüpheli tarafından sökülerek kent dışına çıkarılmak istenirken İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ele geçirilen salep yumruları, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Flora Uygulama ve Araştırma Merkezinde koruma altına alındı.

Van'ın Muradiye ilçesinde 6 şüpheli tarafından sökülerek kent dışına çıkarılmak istenirken İl...

Van'ın Muradiye ilçesinde 6 şüpheli tarafından sökülerek kent dışına çıkarılmak istenirken İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ele geçirilen salep yumruları, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Flora Uygulama ve Araştırma Merkezinde koruma altına alındı.

Van'ın Muradiye ilçesinde 6 şüpheli tarafından sökülerek kent dışına çıkarılmak istenirken İl...

Van'ın Muradiye ilçesinde 6 şüpheli tarafından sökülerek kent dışına çıkarılmak istenirken İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ele geçirilen salep yumruları, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Flora Uygulama ve Araştırma Merkezinde koruma altına alındı.

Van'ın Muradiye ilçesinde 6 şüpheli tarafından sökülerek kent dışına çıkarılmak istenirken İl...

Van'ın Muradiye ilçesinde 6 şüpheli tarafından sökülerek kent dışına çıkarılmak istenirken İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ele geçirilen salep yumruları, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Flora Uygulama ve Araştırma Merkezinde koruma altına alındı.

Van'ın Muradiye ilçesinde 6 şüpheli tarafından sökülerek kent dışına çıkarılmak istenirken İl...

Van'ın Muradiye ilçesinde 6 şüpheli tarafından sökülerek kent dışına çıkarılmak istenirken İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ele geçirilen salep yumruları, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Flora Uygulama ve Araştırma Merkezinde koruma altına alındı.

Van'ın Muradiye ilçesinde 6 şüpheli tarafından sökülerek kent dışına çıkarılmak istenirken İl...

Van'ın Muradiye ilçesinde 6 şüpheli tarafından sökülerek kent dışına çıkarılmak istenirken İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ele geçirilen salep yumruları, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Flora Uygulama ve Araştırma Merkezinde koruma altına alındı.

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