Van'da Çiftçiler Yaban Domuzlarıyla Mücadele Ediyor

Van'da Çiftçiler Yaban Domuzlarıyla Mücadele İçin Nöbet Tutuyor

Van'ın Erciş ilçesinde, Kasımbağı ve Gölağzı mahallelerinde, çiftçiler tarlalarındaki mahsulleri korumak amacıyla yaban domuzlarına karşı dönüşümlü olarak nöbet tutuyor.

Çiftçiler, mısır, şeker pancarı ve kavun gibi ürünlerin yaban domuzları tarafından zarar görmesini engellemek için avcılarla iş birliği yaparak ekili alanların güvenliğini sağlıyor. Bu süreçte, tarlaların etrafını sık sık kontrol ettikleri belirtiliyor.

Çiftçilerden Göksel Çalışır, yaban domuzlarının şeker pancarı ektiği tarlalarına ciddi zararlar verdiğini belirterek, "45 gündür çocuklarımla birlikte tarlada nöbet tutuyoruz. Zaman zaman ürünlerimizi koruyamıyoruz. İlgili kurumlardan yardım bekliyoruz. Avcılar da bize destek veriyor, çok zor durumdayız. Diğer komşularımın tarlaları da benzer şekilde zarar gördü." ifadelerini kullandı.

Erciş'teki Avcılar, Atıcılar Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Ayhan Elbir ise çiftçilerin konuyla ilgili resmi kuruluşlara başvurduklarını aktararak, "Domuzlar, tarlalara ekilen ürünlere zarar veriyor. Çiftçiler bu konuda bizden yardım istedi. Derneğimize üye arkadaşlarımızla birlikte onlara destek olmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.