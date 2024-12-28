Van'da Çığ Faciası: 44 Yaşındaki Yaver Kurt Hayatını Kaybetti
Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen çığ faciasında 44 yaşındaki Yaver Kurt yaşamını yitirdi. Olay, ilçeye 25 kilometre mesafedeki Beşparmak Mahallesi'nde, yoğun kar ve tipi etkisiyle gerçekleşti.
Olayın Detayları
Yaver Kurt, evinde suların kesilmesi sonucu vanayı kontrol etmek için içme suyu hattı'nın bulunduğu bölgeye gitti. Bu esnada aniden düşen çığın altında kaldı.
Mahalle sakinleri, Kurt'tan haber alamayınca durumu Jandarmaya bildirdi. Bölgeye giden mürettebat, çığın düştüğü yerde Kurt'un cansız bedenini buldu.
Kurt'un cesedi, Muradiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mahallede yaşanan bu acı olay, halk arasında büyük bir üzüntü yarattı.
Van'ın Muradiye ilçesinde, evinde suların kesilmesi nedeniyle vanayı kontrol etmek için içme suyu hattının bulunduğu bölgede çığ altında kalan Yaver Kurt (44 yaşamını yitirdi. Kurt'un cesedi, Muradiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.