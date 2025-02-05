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Van'da Çığ Felaketinin 5. Yılı Anma Töreni Düzenlendi

Van'da 5 yıl önce meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybeden 42 kişi, anma programı ile unutulmadı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 15:41
Van'da Çığ Felaketinin 5. Yılı Anma Töreni Düzenlendi

Van'da Çığ Felaketinin 5. Yılı Anma Töreni

Van'ın Bahçesaray ilçesinde, 4 ve 5 Şubat 2020'de meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybeden 42 kişi için düzenlenen anma programı, acı dolu anıların tazelendiği bir anlam taşıdı.

Şehitlerimize Saygı Durumu

Van-Bahçesaray kara yolunda hayatını kaybedenlerin anısına yapılan Şehitler Çeşmesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Bahçesaray Şehit Aileleri Derneği Başkanı Sabahattin Samsa, şehitleri unutmadıklarını dile getirerek, "Şehitlerimizi unutturmamak için buradayız. Acılarımız hala taze, ama birlikteyiz," dedi.

Devletin Gücü ve Çalışmaları

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı ise, "Devletimiz büyüktür, güçlüdür. Bir daha o acıyı yaşamamak için elimizden geleni yapacağız. Bu yol sorunu da en kısa zamanda çözülecektir," şeklinde konuştu.

Mevlit Programı ve İkramlar

Törenin ardından, Çatak Merkez Camisi'nde şehitler için mevlit programı düzenlendi. Şehit aileleri için kaymakamlık tarafından düzenlenen yemekte bir araya gelindi.

Katılımcılar

Programa, Kaymakam Kadir Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gülali Çendik, Komando Tabur Komutanı Yüzbaşı Ömer Kaplan, İlçe Emniyet Amiri Ünal Tanış, AK Parti İlçe Başkanı Fazıl Babur ve çok sayıda şehit yakını katıldı.

Van'da 5 yıl önce meydana gelen çığlarda hayatını kaybeden 42 kişi, düzenlenen programla...

Van'da 5 yıl önce meydana gelen çığlarda hayatını kaybeden 42 kişi, düzenlenen programla anıldı.

Van'da 5 yıl önce meydana gelen çığlarda hayatını kaybeden 42 kişi, düzenlenen programla...

Van'da 5 yıl önce meydana gelen çığlarda hayatını kaybeden 42 kişi, düzenlenen programla anıldı.

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