Van'da Çığ Tehlikesine Karşı Önlemler Alınıyor: 13 Kişilik Ekip İnceleme Yaptı

Van'da Çığ Tehlikesi İncelemeleri Başladı

Van'da, AFAD koordinasyonunda oluşturulan 13 kişilik "Çığ Tehlikesini Belirleme ve İzleme Komisyonu", Van-Bahçesaray kara yolunun Karabet Geçidi'nde çığ tehlikesi bulunan alanlarda detaylı incelemeler gerçekleştirdi.

Geçmişteki Acıların Tekrar Yaşanmaması İçin Önlemler

4 ve 5 Şubat 2020'de Van-Bahçesaray kara yolunda meydana gelen ve 42 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan çığ felaketinin tekrar yaşanmaması amacıyla önlemler alınmaya devam ediyor.

AFAD İl Müdürlüğü öncülüğünde, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Van Büyükşehir Belediyesi, Bahçesaray Belediyesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden jeoloji ve harita mühendislerinin de yer aldığı ekip, bölgede kapsamlı incelemelerde bulundu.

Çığ Yataklarında Detaylı Ölçümler

Ekip, çığ yataklarındaki kar tabakalarında ölçümler yaparak, kristalleşme oranı, katmanlar arasındaki ısı farkı, karın sertlik derecesi ve katman büyüklüğü gibi parametreleri belirledi. Riskli olduğu değerlendirilen bölgeler kayıt altına alındı.

İncelemelerin ardından, ekibin hazırlayacağı rapor ilgili kurumlarla paylaşılacak ve kara yolunda bu tehlikelere karşı gerekli önlemlerin alınmasına yardımcı olunacak.

Van'da AFAD koordinesinde 13 teknik personelle oluşturulan "Çığ Tehlikesini Belirleme ve İzleme Komisyonu", Van-Bahçesaray kara yolunun Karabet Geçidi'nde çığ tehlikesi bulunan noktalarda ölçümler yaptı.

Van'da AFAD koordinesinde 13 teknik personelle oluşturulan "Çığ Tehlikesini Belirleme ve İzleme Komisyonu", Van-Bahçesaray kara yolunun Karabet Geçidi'nde çığ tehlikesi bulunan noktalarda ölçümler yaptı.