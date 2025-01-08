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Van'da Çocuklar Kar Eğlencesinde Bidonlarla Kayıyor

Van'ın Erciş ilçesinde çocuklar, kar yağışı sonrası plastik bidonlarla kayarak keyifli anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 15:16
Van'da Çocuklar Kar Eğlencesinde Bidonlarla Kayıyor

Van'ın Erciş ilçesinde, kar yağışının ardından çocuklar plastik bidonlarla kayarak eğlenceli anlar yaşadı. İkizçalı Mahallesi'nde bir araya gelen çocuklar, yanlarında getirdikleri bidonlar ile tepelik alanda kaymanın tadını çıkardı.

Kayarken zaman zaman düşen, birbirlerine tutunmaya çalışan çocuklar, bu esnada yaşanan komik anlarla görenleri gülümsetti. Çocuklardan Ebabil Aras, karın eğlenceye dönüştüğünü belirterek, "Kar yağdıktan sonra bidonlarımızla kayıyoruz. Arkadaşlarımızla birlikte çok keyif alıyoruz. Tek sorun, bidonlarımızla tepede yeniden yukarı çıkmak ama aşağı kaymanın heyecanı bunu unutturuyor," ifadelerinde bulundu.

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