Van'da Dağcılar Buz Tutan Sütun Şelalesi'nde Tırmandı

Van'da, Vadi Doğa Sporları Kulübü üyesi 14 dağcı, Erek Dağı'nda yer alan buz tutan Sütun Şelalesi için zorlu bir tırmanış gerçekleştirdi.

3 bin 204 rakımlı karla kaplı dağa tırmanarak, yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki şelalenin yanı sıra buz sarkıtlarının bulunduğu mağaraya ulaştılar. Dağcılar, bu büyüleyici doğa harikasını inceleyip fotoğraflar çekti ve ardından inişe geçtiler.

Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez yaptığı açıklamada, 3 saatlik zorlu bir tırmanış sonucunda buzla kaplı Sütun Şelalesi'ne ulaştıklarını belirtti. Demez, bu süre zarfında kar örtüsünün sert olması nedeniyle dikkatli ilerlediklerini ifade ederek, "Erek Dağı'na uzun zamandır tırmanış planımız vardı ve bu planımızı başarıyla gerçekleştirdik. Tüm ekip şelaleye ulaşmayı başardı. Bu yıl tırmanış biraz daha zorlu oldu çünkü şelalenin alt kısımları tamamen donmuştu," dedi.

Dağcılar arasında yer alan Latife Buğrul, “Bugün buzul şelalesindeyiz. İlk kez bu şelaleyi görüyorum. Çok güzel bir deneyimdi. Harika bir gün geçirdik,” ifadelerini kullandı. Diğer bir dağcı Melek Çene ise, “Karla kaplı dağa tırmanmanın güzel bir deneyim olduğunu düşünüyorum. Yükseklik korkum var ama güvenli bir şekilde tırmanışı tamamladım,” şeklinde konuştu.

Van'da Vadi Doğa Sporları Kulübü üyesi 14 dağcı, Erek Dağı'nda buz tutan Sütun Şelalesi'nin bulunduğu alana tırmanış yaptı.

Van'da Vadi Doğa Sporları Kulübü üyesi 14 dağcı, Erek Dağı'nda buz tutan Sütun Şelalesi'nin bulunduğu alana tırmanış yaptı.