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Van'da Deli Çayı Kısmen Dondu: Eksi 15 Dereceye Rağmen Doğanın Güzellikleri

Van'ın Erciş ilçesinde Deli Çayı'nın yüzeyi eksi 15 derece sıcaklık nedeniyle kısmen dondu. Ziyaretçiler, doğanın bu eşsiz manzarasını fotoğrafladı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 11:26
Van'da Deli Çayı Kısmen Dondu: Eksi 15 Dereceye Rağmen Doğanın Güzellikleri

Van'ın Erciş ilçesinde, sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi sonucu Deli Çayı'nın yüzeyi kısmen dondu. Gece ölçülen eksi 15 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, bazı derelerin ve nehirlerin kenarlarını da etkisi altına aldı. Bu soğuk hava şartlarıyla birlikte çeşmeler de buzla kaplandı.

İnci Kefali Tabiat Parkı'ndan geçen Deli Çayı'nın donmuş yüzeyi, parkı ziyaret edenlerin ilgisini çekti. Ziyaretçiler, donuk akarsunun ve çevresinin fotoğraflarını çekmek için bölgeye akın etti.

Doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar, Anadolu Ajansı muhabirine verdiği röportajda, son günlerde yaşanan soğuk hava dalgasını vurgulayarak, "Burada yılın dört mevsimi fotoğraf çekiyorum. Havanın soğumasıyla Deli Çayı kısmen buz tuttu. Yaz aylarında balık göçünün yaşandığı akarsu, bu mevsimde zaman zaman donuyor. Yine de farklı güzelliklere sahip. Biz de fotoğraf çekmeye geldik." şeklinde konuştu.

Van'ın Erciş ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle Deli Çayı'nın yüzeyi kısmen...

Van'ın Erciş ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle Deli Çayı'nın yüzeyi kısmen dondu.

Van'ın Erciş ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle Deli Çayı'nın yüzeyi kısmen...

Van'ın Erciş ilçesinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle Deli Çayı'nın yüzeyi kısmen dondu.

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