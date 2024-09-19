Van'da Dolu Yağışı Tarım Arazilerini Vurdu

Van'da Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Van ilinde son günlerde etkili olan sağanak yağış, Çaldıran ilçesinde yerini şiddetli dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık yarım saat süren bu dolu yağışı, çevreyi beyaza bürüyerek büyük bir değişim yarattı.

Araziler Zarar Gördü

Dolu nedeniyle Çaldıran Ovası adeta kış manzarasını andıran bir görüntüye büründü. Bu durum, tarım arazilerinde önemli hasarlara yol açtı. Özellikle tarım ürünleri etkilendi ve çiftçiler endişeli.

Trafik Aksaklıkları Yaşandı

Dolu yağışı sebebiyle sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk yaşadı. Görüş mesafesinin düşmesi, bazı kazaların meydana gelmesine neden oldu. Bu da, bölgedeki ulaşımı olumsuz etkiledi.

Hasar Tespit Çalışmaları Başladı

Çaldıran İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise hemen harekete geçti ve kırsal mahallelerdeki tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları başlattı. Çiftçilere yardımcı olmak amacıyla detaylı incelemelere devam ediliyor.

Van'ın Çaldıran ilçesinde sağanak yağış, yerini şiddetli dolu yağışına bıraktı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde sağanak yağış, yerini şiddetli dolu yağışına bıraktı.