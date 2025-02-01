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Van'da Elektrik Trafosunda Yangın Kontrol Altına Alındı

Van'ın Başkale ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın başarıyla söndürüldü.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 12:46
Van'da Elektrik Trafosunda Yangın Kontrol Altına Alındı

Van'ın Başkale ilçesinde, Yeni Mahalle'deki bir elektrik trafosunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen yangına, dumanı gören vatandaşların bildirmesiyle Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Başkale Grup Amirliği ekipleri hızla müdahale etti.

Yangın, ekiplerin başarılı çabalarıyla söndürülürken, yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı incelemelere başlandı.

Van'ın Başkale ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü.

Van'ın Başkale ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü.

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