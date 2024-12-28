Van'da Erçek Gölü'nde Kış Balıkçılığı Devam Ediyor

Van'daki Erçek Gölü'nde Balıkçıların Kış Mesaisi

Van'da bulunan Erçek Gölü'nde, soğuk hava koşullarına aldırış etmeyen balıkçılar, kış aylarında da balık avlamaya devam ediyor. Çetin kış şartlarının hüküm sürdüğü kentte, sabahın erken saatlerinde tekneleriyle göle açılan vatandaşlar, geçimlerini balıkçılıkla sağlıyorlar.

Bereketli Bir Sezon Yaşıyorlar

Balıkçılar, bir gün önce serdikleri ağları çekerek, bu yıl bereketli geçirdikleri sezonun tadını çıkarıyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürü Mohammed Demir, 1984 yılına kadar gölde balık bulunmadığını belirtti.

Yavrulardan Olgunlara

Demir, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından 9 yıl önce yürütülen çalışmalar sonucunda Van Gölü'nden getirilen yavru inci kefali balıklarının gölde bırakıldığını ifade etti. Şu an itibarıyla Erçek Gölü'nde yaklaşık 180 ton avlanabilir inci kefali stoku mevcut.

Kış Balıkçılığına Dikkat Çekiliyor

Van Gölü'nde olduğu gibi Erçek Gölü'nde de kış balıkçılığı yaygın olarak yapılıyor. Balıkçılar, sabah erken saatlerde göle açılarak, önceki gün serdikleri ağları topluyorlar. Bu süreç yaklaşık 3 saat sürüyor.

Balık Ölçümleri Yapıldı

Göl açılımı sırasında balıkçılarla birlikte ava çıkan Demir, toplanan inci kefali balıklarının boy ve ağırlık ölçümlerini gerçekleştirdi. Yapılan ölçümlerde balıkların ortalama boyunun 25-26 santimetre, ağırlıklarının ise 150-160 gram civarında olduğu belirlendi.