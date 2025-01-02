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Van'da Eşleri Vefat Eden 51 Kadına Yeni Konutlar Teslim Edildi

Van'da eşleri vefat eden 51 kadın için yeni konutların anahtarları teslim edildi. Vali Balcı, devlete teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 13:51
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 14:07
Van'da Eşleri Vefat Eden 51 Kadına Yeni Konutlar Teslim Edildi

Van'da Eşleri Vefat Eden 51 Kadın İçin Konutlar Tamamlandı

Van'da, eşleri vefat eden 51 kadın için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Valilik işbirliğiyle yapılan konutların anahtar teslim töreni gerçekleştirildi. Konutlar, Kevenli Mahallesi'nde yer almaktadır.

Vali Ozan Balcı'nın Açıklamaları

Keyifli bir atmosferde yapılan anahtar teslim töreninde konuşan Van Valisi Ozan Balcı, "Devletin imkanlarını ihtiyaç sahipleri için kullanmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi. Balcı, vatandaşların sorunlarına duyarlılık gösterdiklerini ifade ederek, "Bugün hayırlı bir iş için buradayız. Devlet olarak ihtiyaç sahibi herkesin yanındayız. Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Bakanlığımızın destekleri ile 51 konutu, eşini kaybetmiş kadınlarımıza teslim ettik" şeklinde konuştu.

Her bir konutun yaklaşık 100 metrekare olduğunu belirten Balcı, doğal gazın da çekildiğini hatırlatarak, "Evlerin gayet güzel olduğunu gördük" dedi.

Aile Ortamı Ve Devlet Desteği

Balcı, Van'da bir aile ortamının olduğunu vurgulayarak, "Hepimiz aile gibi yaşıyoruz. Sorunların çözümü için canla başla çalışıyoruz. İhtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Hak Sahibi Kadınların Duyguları

Üç çocuk annesi Şehnaz Akdağ, 6 yıl önce eşini kaybettiğini belirterek, "Kirada oturuyordum, aylık 7 bin lira kira ödüyordum. Ev yapıldı. Mutluluğumu tarif edemiyorum. Devletimizden Allah razı olsun" dedi.

Törene ayrıca Vali Yardımcıları Önder Koç ve Musa Göktaş, İpekyolu Kaymakamı Abdulkadir Umut Kasman, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun ve çok sayıda kadın katıldı.

Van'da eşleri vefat eden 51 kadın için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Valilik işbirliğinde...

Van'da eşleri vefat eden 51 kadın için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Valilik işbirliğinde yapılan konutların anahtarları hak sahiplerine teslim edildi. Van Valisi Ozan Balcı, Kevenli Mahallesi'nde yapılan konutların anahtar teslim törenine katıldı.

Van'da eşleri vefat eden 51 kadın için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Valilik işbirliğinde...

Van'da eşleri vefat eden 51 kadın için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Valilik işbirliğinde yapılan konutların anahtarları hak sahiplerine teslim edildi. Van Valisi Ozan Balcı, Kevenli Mahallesi'nde yapılan konutların anahtar teslim törenine katıldı.

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