Van'da Evde Sağlık Birimi 25 Bin Hastaya Hizmet Verdi

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Evde Sağlık Birimi ekipleri, geçen yıl kent genelinde 25 bin hastaya hizmet sundu. Doktor, hemşire ve sağlık teknikerlerinden oluşan 8 ekip, yatağa bağımlı olanlar, obezite, felç, Alzheimer ve kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile engellilerin evine giderek kontrollerini yapıyor, tedavilerini takip ediyor.

Ekibin Çalışmaları ve Hedefleri

Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Abdurrahman Biçer, geçmiş yıl boyunca ekiplerin Van merkez ve kırsal mahallelerdeki kayıtlı hastaların bakımını sağladığını ifade etti. Ekibe gerekli durumlarda psikolog ve fizyoterapistlerin de dahil olduğunu belirten Biçer, "2024'te 25 bin hastaya hizmet verdik. Hastanemizin bütün imkanlarını kullanıyoruz. Amacımız ekip sayısını artırarak bu hastalara daha iyi hizmet vermek." dedi.

Hasta Yakınlarından Teşekkür

Hasta yakını Ayşe Akkoyun, 2 yıldır eşinin ve kaynanasının evde sağlık hizmeti aldığını bildirerek, "Ekipleri aradığımızda hem eşim için hem de kaynanam için hemen geliyorlar. Ekipler sayesinde hastaneye gitmeden sağlık kontrolleri yapılıyor. Sağlık çalışanlarından çok memnunuz. Teşekkür ederim." diye konuştu.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Evde Sağlık Birimi ekipleri, geçen yıl kent genelinde 25 bin hastaya hizmet verdi. Doktor, hemşire ve sağlık teknikerinden oluşan 8 ekip, yatağa bağımlı olanlar, obezite, felç, Alzheimer ve kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile engellilerin evine giderek kontrollerini yapıyor, tedavilerini takip ediyor.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Evde Sağlık Birimi ekipleri, geçen yıl kent genelinde 25 bin hastaya hizmet verdi. Doktor, hemşire ve sağlık teknikerinden oluşan 8 ekip, yatağa bağımlı olanlar, obezite, felç, Alzheimer ve kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile engellilerin evine giderek kontrollerini yapıyor, tedavilerini takip ediyor.