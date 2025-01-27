Van'da Farklı Suçlardan Aranan 85 Şüpheli Yakalandı

Van'da 85 Suçlu Yakalandı

Van'da farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 85 kişi, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 20-26 Ocak tarihleri arasında yürütülen güvenlik çalışmaları kapsamında, toplam 71 bin 691 kişi ve 61 bin 458 araç üzerinde güvenlik bilgisi kontrolleri gerçekleştirildi.

Bu süreçte, arama kararları bulunan 85 şüpheli yakalanarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan yargılama neticesinde, bu kişilerden 22'si tutuklandı.

Van'da farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 85 kişi yakalandı.

Van'da farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 85 kişi yakalandı.