Van'da 'Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver' Projesi Tanıtıldı

Van'da gerçekleştirilen etkinlikte, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Fermuar sistemiyle yaşama yol ver' projesinin tanıtımı yapıldı. Projenin amacı, trafik kazalarını önlemek ve acil durum araçlarının vakaya daha hızlı ulaşımını sağlamak olarak belirlendi.

Acil Sağlık Hizmetlerinden Bilgilendirme

İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nde düzenlenen programda konuşan Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Mehmet Tatlı, projenin, ambulansların trafikte daha etkin bir şekilde ilerlemesi için geliştirildiğini belirtti. Tatlı, "Proje, ambulanslarımızla vakalara gittiğimizde yüzde 40 oranında yaşama şansını arttırabilecek. Bu noktada tüm paydaş kuruluşlarımızla her alanda, sosyal medya, belediye otobüsleri, sahalar, okullar, AVM'ler ve televizyonlar üzerinden bu projeyi tanıtacağız. Toplumdaki sosyal farkındalık seviyesini artırarak hastalarımıza daha hızlı ulaşmayı hedefliyoruz," şeklinde konuştu.

Trafik Güvenliği İçin Koordineli Çalışmalar

İl Emniyet Müdürlüğü Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ekrem Çiçek ise, farkındalığı artırmak için koordineli çalışmalar yapacaklarını ifade etti. Çiçek, "Her yaş grubunda farkındalığı artırmak için koordineli olarak gerekli çalışmaları yapacağız. Bu proje ile farkındalık yaratarak trafik güvenliğine ciddi katkı sağlayacağımızı düşünüyorum," dedi.