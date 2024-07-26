Van'da Gazze Saldırılarına Protesto

Van'da Protesto Gösterisi

Van'da, Filistin'e Destek Platformu önderliğinde toplanan kalabalık, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları protesto etti.

Cuma Namazı Sonrası Basın Açıklaması

Cuma namazının ardından Hz. Ömer Camisi avlusunda basın açıklaması yapan Anadolu Gençlik Derneği Van Şube Başkanı Ömer Gündüz, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sürdüğüne dikkat çekti.

İnsani Drama Dikkat Çekildi

Gündüz, Gazze'de yaşanan insanlık dramına değinerek, "Dokuz aydır süren soykırımda, siyonist ve işgalci İsrail ordusunun son olarak Han Yunus üzerinden gerçekleştirdiği saldırılarda 100'den fazla Filistinli kardeşimiz hayatını kaybetti. Siyonistler, savunmasız sivillere karşı acımasız bir saldırı yürütmektedir. Artık harekete geçme zamanı gelmiştir" dedi.

Filistin Direnişi ve Mücadele

Filistin halkının direnişine vurgu yapan Gündüz, "Filistinli kardeşlerimiz, sadece kendi toprakları için değil, tüm İslam coğrafyası için mücadele veriyor. Bugün filistin direnişi, Bağdat'tan Şam'a, Doğu Türkistan'dan Diyarbakır'a, İstanbul'a kadar tüm Müslümanların selameti için bir savaş veriyor. Bu nedenle İsrail'in hedeflerinin sadece Gazze, Kudüs ve Batı Şeria ile sınırlı olmadığını unutmamalıyız" şeklinde konuştu.

Van'da, Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

Van'da, Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.