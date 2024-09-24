Van'da Geçici Özel Güvenlik Bölgeleri İlan Edildi

Van'da Geçici Özel Güvenlik Bölgesi İlanı

Van'ın Çatak ilçesinde, güvenlik kaygıları nedeniyle bazı alanlar 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

İlanın Gerekçesi

Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amaçları doğrultusunda bu kararın alındığı belirtildi.

Belirtilen Bölgeler

İlan edilen geçici güvenlik bölgesi; Kat Dağı, Kervanyayla, Tayanyayla, Karataş Çukurları, Köpekçayırı, Ayı Deresi, Belbuka gibi yerleri kapsamaktadır. Bu alanlarda 24 Eylül ile 9 Ekim tarihleri arasında izinsiz giriş yapmak yasaktır.

Cezai İşlem Uyarısı

Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenlikleri açısından belirtilen tarihlerde bu bölgeleri terk etmeleri gerektiği vurgulanarak, uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66. maddesi gereğince cezai işlem yapılacağı uyarısında bulunuldu.