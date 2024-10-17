Van'da Geçici Özel Güvenlik Bölgesi İlanı

Başkale'de Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Van'ın Başkale ilçesinde, belirli alanlar 15 günlük bir süre zarfında "geçici özel güvenlik bölgesi" olarak ilan edildi. Van Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, bu önlemin milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla alındığı vurgulandı.

Uygulama Bilgileri

Açıklamada, güvenlik bölgesinin Karsız Tepe, Kanlı Geçit Sırtı, Beyazpur Tepe, Sivri Tepe, Avcılar Tepe, Sivritaş Tepe, Tozlu Sırtı, Art Tepe, Uçdere ve Bedi Sırtı gibi alanları kapsadığı belirtildi. İlgili tarihler arasında, yani 18 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında, bu bölgelerde izinsiz giriş yapılmasının yasak olduğu ifade edildi.

Cezai Yaptırımlar

Valilik, ilan edilen bölgelerde yasaklara uymayanlar için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66. maddesi gereğince cezai işlemler uygulanacağının altını çizdi. Bu durum, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması adına alınmış bir tedbir olarak değerlendiriliyor.