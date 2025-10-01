Van'da Girişimci Kütüphanesi Buluşması Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile GYD işbirliğiyle düzenlenen Girişimci Kütüphanesi programı İpekyolu Halk Kütüphanesi'nde başladı; konuşmalar ve panelle devam etti.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 14:06
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 14:06
Van'da Girişimci Kütüphanesi Buluşması Başladı

Van'da Girişimci Kütüphanesi Buluşması Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Girişimci ve Yöneticiler Derneği (GYD) işbirliğiyle düzenlenen Girişimci Kütüphanesi buluşması Van'da başladı. Etkinlik, İpekyolu Halk Kütüphanesinde gerçekleştirildi.

Yetkililerden değerlendirmeler

İpekyolu Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, Van'ın potansiyelinin yüksek bir şehir olduğunu vurguladı. Gilan, kentteki çocukların ve gençlerin yeteneklerinin keşfedilip işlenmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

Bu nedenle Van'da böyle bir programın yapılmasını önemli buluyorum. Bu etkinlik için Van'ın seçilmesi beni çok mutlu etti. Coğrafyamızdaki bu insan kaynağı ne yazık ki yanlış yollara da yönelebiliyor. Yanlış düşüncelere de tevessül edebiliyor gençlerimiz. Bunu bir milat olarak görüyorum sizlerin vesilesiyle. Sizlerden de yardım bekliyoruz. Lütfen bu gençlerimizin fikirlerini, düşüncelerini, potansiyellerini fark edin, tespit edin ve akabinde de bize ne düşüyorsa biz de sizlerin bir destekçisi olarak bu projeyi daha geliştirerek gençlerimizi daha güzel seviyelere getirelim.

GYD Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Anıl Taşdemir ise kütüphanelerin bilginin, fikrin ve hayalin bir araya geldiği mekanlar olduğunu; girişimciliğin de bu ruhtan beslendiğini anlattı. Taşdemir sözlerine şu değerlendirmeyi ekledi:

Girişimcilik ekosistemi yalnızca iş dünyasında yeni kapılar açmak değil, topluma fayda sağlamak, sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek ve gençlere umut olmak demektir. İşte bu nedenle Girişimci Kütüphanesi Van programımızda sosyal girişimcilikten vizyoner liderliğe, sürdürülebilir kalkınmadan genç girişimcilerin geleceğine kadar çok değerli başlıkları ele alacağız. Bugün her biri alanında önemli katkılar sunmuş kıymetli konuşmacılarımız var. Onların deneyimleri ve vizyonları eminim ki hepinize yeni bakış açıları kazandıracak. Bizler biliyoruz ki girişimcilik yalnızca bir iş kurma pratiği değil, aynı zamanda bir medeniyet meselesidir. Geçmişte bu topraklardan çıkan nice öncü fikir, nice büyük ticaret yolu dünyayı şekillendirdi. Bugün bizlere düşen görev, bu mirası çağın imkanlarıyla yeniden yorumlamak ve geleceğe taşımaktır.

Van'ın potansiyelleriyle bu yolculuğun en güçlü aktörlerinden biri olacağına yürekten inandığını dile getiren Taşdemir, gençlere de şu çağrıda bulundu: Hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Cesaretiniz bugün belki küçük bir adım atmanıza vesile olacak ama unutmayın, o küçük adımlar yarının büyük hikayelerini yazacaktır. Sizlerin yanında olmaktan ve yolunuzu açmaktan gurur duyuyoruz.

İl Kütüphane Müdür Yardımcısı Mahmut Hazırlar ise etkinliğin amacını şöyle özetledi: Girişimci Kütüphanesi etkinliği, gençlerin ve potansiyel girişimcilerin bilgiye erişimini kolaylaştırmak, girişimcilik ekosistemine katılımlarını artırmak ve sürdürülebilir öğrenme kültürü inşa etmek amacıyla tasarlanmış yenilikçi projedir.

Program akışı

Program, Türk Kızılay İstanbul İl Başkanı Burcu Kösem'in katılımıyla düzenlenen ilk panelle devam etti.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ-Keban'da Kaza: Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı — 2 Ölü
2
EBYÜ Hukuk Fakültesinde 2025-2026 Akademik Yılının İlk Dersi: 'Filistin'
3
Antalya Kitap Fuarı 3 Ekim'de açılıyor: Zülfü Livaneli onur konuğu
4
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir Kırıkkale'de Toprağa Verildi
5
Merz'ten AB'ye çağrı: Bürokrasi azaltılmalı
6
Ankara'da 3 ilçe susuz kalacak: Altındağ, Mamak, Gölbaşı'ya su kesintisi
7
Van'da Girişimci Kütüphanesi Buluşması Başladı

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam