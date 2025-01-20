Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonlarında 10 Gözaltı

Van'da Göçmen Kaçakçılığına Karşı Operasyon

Van'da, göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen operasyonlarda son bir hafta içinde 10 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bu operasyonlar göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele amacıyla düzenleniyor.

Yakalanan Şüpheliler

12-19 Ocak tarihleri arasında Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi operasyon gerçekleştirdi. Ekiplerin titiz çalışmaları sonucu 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü, düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam edeceğini duyurdu.