Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Zanlı Tutuklandı

Van'ın Erciş ilçesinde gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, 5 şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Aşağıışıklı Mahallesi'nde şüphe üzerine takibe alınan 3 araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan kişilere yönelik yapılan incelemeler sonucunda, göçmen kaçakçısı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Ayrıca, göçmen kaçakçılığında kullanılan araçlar 15 gün süreyle trafikten men edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Van'ın Erciş ilçesinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Van'ın Erciş ilçesinde göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.