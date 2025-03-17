Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 10 Şüpheli Yakalandı

Van'da yapılan göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 11:32
Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 10 Şüpheli Yakalandı

Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Van'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonları kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Detaylı Operasyonlar Devam Ediyor

Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, 9-16 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarla 10 şüpheliyi yakaladı.

Yapılan işlemlerin ardından, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığına karşı mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.

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