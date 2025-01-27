DOLAR
35,72 -0,12%
EURO
37,47 0%
ALTIN
3.165,8 0,47%
BITCOIN
3.549.387,07 5,34%

Van'da Göçmen Kaçakçılığına Yüzde 100 Mücadele: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Van'da düzenlenen operasyonlarda 6 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı. Emniyet, insan ticareti ile savaşmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 10:50
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 10:50
Van'da Göçmen Kaçakçılığına Yüzde 100 Mücadele: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Van'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonları

Van'da, göçmen kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyonlar, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlendi.

Operasyonun Detayları

Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" ile mücadelede kararlılıkla devam edildiği belirtildi. 20-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlar esnasında, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyet güçlerinin, düzensiz göçmenlerin yakalanması için yürüttüğü çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli süreç başlatılmıştır.

Van'daki bu gibi operasyonlar, göçmen kaçakçılığına karşı verilen savaşı pekiştirmekte ve insan ticaretinin önlenmesinde önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kartal'da Minibüs İşletmeye Girdi: 3 Yaralı, 1'i Ağır
2
Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, AB'nin Suriye Yaptırımlarında Değişiklik Sinyali Verdi
3
Kırşehir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 11 Yakalandı
4
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Hakkında Soruşturma Başlatıldı
5
Batman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
6
Senegal'de Filistin'e Destek Grafitilerine Saldırı
7
Kadın Ticaret İşverenleri Sendikası Kuruldu: Kadın Girişimciliğine Destek

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi