Van'da Gösteri Yürüyüşleri ve Toplantılara 3 Gün Süreyle Yasak

Van'da Yasaklama Kararı Alındı
Van Valiliği, 5-7 Kasım tarihleri arasında gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına yasak getirildiğini açıkladı.
Açıklamanın Detayları
Yapılan yazılı açıklamada, bu kararın Anayasa ve ilgili kanunların belirlediği şartların gerekçesiyle alındığı ifade edildi. Özellikle eylemlerin ve olası saldırıların önüne geçilmesi amaçlanmakta.
Güvenliğin Sağlanması Hedefleniyor
Şu hususlar belirtilmiştir:
- Vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması
- Terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi
- Suç işlenmesinin önlenmesi
- Temel hak ve özgürlüklerin devamının sağlanması
- Şiddet olaylarının engellenmesi
Yasak Kapsamındaki Faaliyetler
Valilikten gelen açıklamada, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek olan aşağıdaki faaliyetler yasaklanmıştır:
- Gösteri yürüyüşleri
- Açık hava toplantıları
- Kapalı yer toplantıları
- Basın açıklamaları
- Oturma eylemleri
- Anket çalışmaları
- Çadır ve stant kurulması
- İmza kampanyaları düzenlenmesi
- Bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması
- Her türlü protesto eylemi
İl İçi Giriş Çıkış Yasakları
Ayrıca, belirtilen tarihler boyunca, çevre illerden veya farklı ilçelerden Van’a gelerek kanuna aykırı eylemlere katılabilecek grupların giriş ve çıkışları da yasaklanmıştır. Bu durum, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi gereğince belirlenmiştir.