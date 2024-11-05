Van'da Gösteri Yürüyüşleri ve Toplantılara 3 Gün Süreyle Yasak

Van'da Yasaklama Kararı Alındı

Van Valiliği, 5-7 Kasım tarihleri arasında gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına yasak getirildiğini açıkladı.

Açıklamanın Detayları

Yapılan yazılı açıklamada, bu kararın Anayasa ve ilgili kanunların belirlediği şartların gerekçesiyle alındığı ifade edildi. Özellikle eylemlerin ve olası saldırıların önüne geçilmesi amaçlanmakta.

Güvenliğin Sağlanması Hedefleniyor

Şu hususlar belirtilmiştir:

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması

Terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi

Suç işlenmesinin önlenmesi

Temel hak ve özgürlüklerin devamının sağlanması

Şiddet olaylarının engellenmesi

Yasak Kapsamındaki Faaliyetler

Valilikten gelen açıklamada, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek olan aşağıdaki faaliyetler yasaklanmıştır:

Gösteri yürüyüşleri

Açık hava toplantıları

Kapalı yer toplantıları

Basın açıklamaları

Oturma eylemleri

Anket çalışmaları

Çadır ve stant kurulması

İmza kampanyaları düzenlenmesi

Bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması

Her türlü protesto eylemi

İl İçi Giriş Çıkış Yasakları

Ayrıca, belirtilen tarihler boyunca, çevre illerden veya farklı ilçelerden Van’a gelerek kanuna aykırı eylemlere katılabilecek grupların giriş ve çıkışları da yasaklanmıştır. Bu durum, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi gereğince belirlenmiştir.