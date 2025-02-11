Van'da Gösteri Yürüyüşü ve Toplantılar 15 Gün Yasaklandı

Van'da, gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 15 gün süreyle yasaklandığı açıklandı. Valilik tarafından yapılan resmi açıklamada, anayasa ve kanunlar çerçevesinde belirlenen sınırlandırma ve yasakların, potansiyel eylem ve saldırıların önlenmesi amacıyla gerekli olduğu ifade edildi.

Açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumanın yanı sıra, terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemenin de amaçlandığı vurgulandı. Kamu düzeninin ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının engellenmesi hedefleniyor.

Valilik, 11 Şubat tarihinden başlayarak 25 Şubat tarihine kadar geçerli olacak yasakların 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümleri doğrultusunda uygulanacağını belirtti. Yasak, gösteri yürüyüşleri, açık hava toplantıları, kapalı yer toplantıları, basın açıklamaları, oturma eylemleri, anket çalışmaları, çadır ve stant açılması, imza kampanyaları ile her türlü protesto eylemlerine karar verilmiş olup, belirli şartlar altında bu yasaktan muaf tutulacak etkinlikler de bulunmaktadır.

İlgili açıklamada, belirtilen tarihlerde ilçelerden veya çevre illerden herhangi bir eyleme katılım sağlanmasının da önlenmesi gerektiği vurgulandı. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'na dayanarak, yasaklı dönem süresince il ve ilçeler arası giriş ve çıkışların kısıtlanacağı kaydedildi.