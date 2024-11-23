Van'da Gümrük Kaçağı 20 Kilogram Külçe Altın Ele Ge geçti

Van'ın Gürpınar İlçesinde Kaçakçılık Operasyonu

Van'ın Gürpınar ilçesinde düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 20 kilogram külçe altın ele geçirildi. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü'nün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi.

Operasyon Detayları

Yürütülen çalışmalar kapsamında, Gürpınar ilçesinde bir hafif ticari araçta yapılan aramada kaçak altınlar bulundu. Ele geçirilen 20 kilogram külçe altın ile ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli hakkında derhal adli işlem başlatıldı.

Bu tarz operasyonların, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla düzenli olarak devam edeceği bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Van'ın Gürpınar ilçesinde gümrük kaçağı 20 kilogram külçe altın ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.