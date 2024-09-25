Van'da 'Gürz-16' Operasyonu: Bir Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Van'da Önemli Bir Operasyon Gerçekleştirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında düzenlenen 'Gürz-16' operasyonu hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Operasyon Detayları

Bakan Yerlikaya, operasyonun Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, Jandarma İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildiğini bildirdi. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, zırhlı araçlar ve J-SİHA ile keşif gözetleme faaliyetleri sırasında bir terörist tespit edildi.

Operasyonun Sonuçları

Jandarma ATAK helikopterleri, jandarma özel harekat (JÖH) ve komando timlerinin katılımıyla Çatak ilçesi kırsalında düzenlenen operasyon sonucunda, terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca, teröristin silahı da yanında bulundu. Bakan Yerlikaya, teröristin kimliklendirme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Kararlılık Vurgusu

Yerlikaya, operasyonların dört mevsim durmaksızın devam edeceğini vurgulayarak, ülkenin güvenliği için gereken her adımın atılmaya devam edileceğini kaydetti.