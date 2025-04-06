Van'da Hamile Kadın İçin Hava Ambulansı Gönderildi

Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan 24 yaşındaki hamile kadın için acil müdahale yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü, kadın hastanın sağlık durumu nedeniyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmesini kararlaştırdı.

Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde tedavi gören genç kadının durumu üzerine, ambulans helikopter ilçeye yönlendirildi. Helikoptere alınarak hastaneye ulaştırılan kadın, gerekli ileri tetkik ve tedavi için hızla ambulans helikopterle yola çıktı.

Bu olay, sağlık sisteminin etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi ve acil durumlara verilen hızlı yanıtın önemini vurguladı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan hamile kadın, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde rahatsızlanan hamile kadın, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.