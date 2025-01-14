Van'da Hamile Kadınlar için Ambulans Helikopter Havalandı

Van'ın Bahçesaray İlçesinde Acil Sağlık Operasyonu

Van'ın Bahçesaray ilçesinde, sağlık durumu açısından kritik durumda olan iki hamile kadın, ambulans helikopter ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Gelişmelerin Ayrıntıları

Van İl Sağlık Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 36 ve 29 yaşındaki hamile kadınlar, Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde tedavi görmekteydi. Sağlık ekipleri, hastaların sağlık durumlarının gerektirmesi üzerine bu kadınların Van’daki hastaneye sevk edilmesine karar verdiler.

Bunun üzerine, acil müdahale için ilçeye hemen bir ambulans helikopter yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, hamile kadınlar helikoptere alındı ve hızlı bir şekilde Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaştırıldı. Bu gelişme, acil sağlık hizmetlerinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde tedavi gören 2 hamile kadın, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde tedavi gören 2 hamile kadın, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırıldı.