Van'da Havai Fişek Kullanımı Resmi Olarak Yasaklandı

Van'da Havai Fişek Kullanımı Yasaklandı

Van Valiliği, şehir genelinde havai fişek satışı ve kullanımını yasakladığını duyurdu. Valilik'in açıklaması doğrultusunda, bu yasak ikinci bir karara kadar geçerli olacak.

Kamu Güvenliği İçin Alınan Önlem

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yasağın sebebinin kamu güvenliği, huzur ve düzenin sağlanması olduğu belirtildi. Ayrıca, 6551 sayılı Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde, il genelinde tüm piroteknik maddelerle ilgili yasakların uygulandığı ifade edildi.

Açıklamaya göre, tüzel kişilikler, ticari işletmeler ve gerçek kişilerin havai fişek ve benzeri piroteknik maddeleri özel, kamusal, açık ve kapalı mekanlarda kullanması, gösteri düzenlemesi veya bu maddeleri bulundurması yasaklandı.

Bu önlemler, hem kentteki güvenlik endişelerini gidermek hem de halkın huzurunu sağlamak amacıyla alınmış olup, ilerleyen günlerde konuyla ilgili yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.