Van'da Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi Yeniden Açıldı, Hastalara Umut

Van'da Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi yeniden hizmette

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi, kronik iyileşme sorunları, yara ve yanık gibi sağlık problemleri olan hastalara hizmet veriyor.

Merkezin yapısı ve hizmet kapasitesi

Yaklaşık bir yıl bakıma alınan ve son teknolojik cihazlarla donatılan merkez, bir hafta önce yeniden açıldı. Merkezde 2 doktor, 2 operatör, 4 yardımcı personel ve bir sekreter görev yapıyor.

Hastalar, deniz altını andıran basınç odasında yüzde 100 oksijen solumaya dayanan hiperbarik oksijen tedavisine alınıyor. Kabinler kameralarla takip ediliyor ve acil durum görüşmeleri sağlayacak telefon bulunuyor.

Tedavi alanları ve etkileri

Merkez; karbonmonoksit zehirlenmesi, ani görme ve işitme kaybı, diyabet ve iyileşmeyen yaralar gibi şikayetlerle başvuran hastalara hizmet sunuyor. Hastalar, kabinde 14 metre dalışa eşdeğer basınca maruz bırakılıyor ve büyük bölümü olumlu sonuç alıyor.

Uzmanların değerlendirmesi

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, merkezin bölge açısından önem taşıdığını vurgulayarak, kışın soba kullanımının yaygın olması nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmelerinin sık görüldüğünü ve bu vakalara acil müdahale ile ölüm risklerinin büyük ölçüde azaldığını belirtti. Sarıkaya, merkezin Van'ın yanı sıra Bitlis, Muş, Iğdır ve Hakkari'den gelen hastalara da hizmet verdiğini söyledi.

Hava ve Uzay Hekimliği Uzmanı Dr. Tuğba Özüarı ise tedavi yöntemini şöyle açıkladı: basınç odasında hastalara solunum yoluyla normal hava basıncından 3-4 kat daha yoğun oksijen veriliyor. Dr. Özüarı, kabin içinde maske yardımıyla hastalara aralıklı olarak yüzde 100 oksijen solutulduğunu, acil durumlarda destekleyici tedavi olarak uygulandığını ve kış aylarında bu tür vakalarla daha sık karşılaştıklarını söyledi.

