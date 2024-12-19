Van'da İhtiyaç Sahibi Aileye Yeni Ev Müjdesi

Van'ın Muradiye ilçesinde, 70 yaşındaki Huriye Yıldız ve torunları, harabe bir evde yaşarken, Kaymakamlık ve Kızılay gönüllüleri sayesinde artık sıcak bir yuva sahibi oldu. Gönüllüler, Yıldız'ın banyosu ve tuvaleti olmayan eski evinin yerine 100 metrekarelik yeni bir ev inşa etti.

Yeni Ev Mutluluğu

Karahan Mahallesi'nde ikamet eden Yıldız, evinin sağlıksız koşullarında torunlarıyla birlikte hayat mücadelesi veriyordu. Kızılay gönüllülerinin başlattığı çalışma, hayırseverlerin de katkılarıyla kısa sürede tamamlandı. Aile, artık yeni eşyalarla döşenen evlerinde kış aylarını daha rahat geçirecek.

Yardım Eli Uzatıldı

Yıldız'ı evinde ziyaret eden Kaymakam Melih Aydoğan, sosyal devlet anlayışı doğrultusunda bu çalışmaları yürüttüklerini belirtti. Aydoğan, yaptığı açıklamada, "İlçemizde Türk Kızılay Muradiye Şubesi'nin desteğiyle şu ana kadar maddi durumu yetersiz 20 aileye ev yaptık. Teyzemize teslim ettiğimiz bu yeni ev, kışı daha sıcak geçirmelerine yardımcı olacak." dedi.

Kızılay ve Gönüllülerin Desteği

Türk Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay da aile için yeni ev yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Yay, "Ev yaşamaya elverişsizdi. Gönüllülerimizin desteğiyle Yıldız'ın yeni evinin yapımını tamamladık. Çok sevindiler, mutluluklarına biz de ortak olduk." şeklinde konuştu.

Torununun Sevinci

Huriye Yıldız'ın torunu Şiyar Yıldız, yeni evin kendileri için büyük bir kazanç olduğunu belirterek, "Eski evimiz çok kötüydü. Şimdi çok güzel bir eve kavuştuk. Ders çalışacağım sıcak bir ortama kavuştum. Destek veren herkesten Allah razı olsun." dedi.