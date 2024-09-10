Van'da İklim Değişikliğine Uyum Eğitimleri Gerçekleştirildi

Van'da Üçüncü İklim Değişikliği Eğitimi Toplantısı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından organize edilen "İklim Değişikliğine Uyum Eğitimleri"nin üçüncü toplantısı Van'da gerçekleştirildi. Sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve ilgili sektör temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen etkinlik, kentteki bir otelde yapıldı.

Eğitimin Amaçları

Toplantıda yerel paydaşların farkındalığını artırmak adına su kaynakları yönetimi, ulaşım, biyolojik çeşitlilik ve ekosistemlerin yanı sıra eğitimde sektörel uyum seçenekleri gibi konular masaya yatırıldı.

Katılımcıların Görüşleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı ve Meteoroloji 14. Bölge Müdürü Atakan Çelebi gibi isimlerin de konuşma yaptığı eğitim programına, Van ve çevre illerden toplamda 48 temsilci katıldı.

Hedef ve Beklentiler

İklim Değişikliği Başkanlığı İklim Değişikliği Uzmanı Ömer Öztürk, söz konusu eğitimlerle 600 kişiye ulaşmayı hedeflediklerini aktardı. Ayrıca, 2024-2030 yıllarını kapsayan iklim değişikliği uyum planının güncellendiğini de belirtti.

İklim Değişikliği Sorunları

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Doğanay Tolunay, iklim değişikliğinin Türkiye'nin farklı bölgelerini çeşitli şekillerde etkilediğini ifade etti. Van'da karşılaşılan üç ana sorunun sağanak yağışlar ve seller, uzun yıllardır süregelen kuraklık ve şehirleşmeye bağlı yeşil alan kaybı olduğunu belirtti.

Sektörel Etkiler ve Çözüm Önerileri

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ela Babalık, iklim değişikliğinin sosyo-ekonomik yapıyı nasıl etkilediğini tartıştıklarını ve çözüme yönelik öneriler geliştirdiklerini vurguladı. "Eğitimler oldukça verimli geçiyor," diyerek katılımcıların ilgisinden memnuniyetini dile getirdi.

Van'da, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve ilgili sektörlerin temsilcilerine yönelik düzenlenen "İklim Değişikliğine Uyum Eğitimleri"nin üçüncü toplantısı gerçekleştirildi.

Van'da, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve ilgili sektörlerin temsilcilerine yönelik düzenlenen "İklim Değişikliğine Uyum Eğitimleri"nin üçüncü toplantısı gerçekleştirildi.

Van'da, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve ilgili sektörlerin temsilcilerine yönelik düzenlenen "İklim Değişikliğine Uyum Eğitimleri"nin üçüncü toplantısı gerçekleştirildi.

Van'da, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve ilgili sektörlerin temsilcilerine yönelik düzenlenen "İklim Değişikliğine Uyum Eğitimleri"nin üçüncü toplantısı gerçekleştirildi.