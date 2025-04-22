Van'da İsrail'in Gazze Saldırılarına Protesto: Sağlık Çalışanları ve Öğrenciler Bir Araya Geldi

Protesto Van'da Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

Van'da, sağlık çalışanları ve üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bir araya geldi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi önünde düzenlenen eylemde, Türk ve Filistin bayrakları ile bir dizi pankart taşındı.

Baskıcı Saldırılara Yanıt

Gösteride, katılımcılar "Gazze'de soykırım var", "İnsan insana karşı nasıl bu kadar acımasız olur", "Gazze direnişini selamlıyoruz", "Katil İsrail'e karşı söz değil icraat istiyoruz" ve "Acımız sonsuz, direnişimiz ölümsüz" yazılı dövizler taşıdı.

Protestoda konuşan Van YYÜ Genç Hekimler Topluluğu Başkanı ve tıp fakültesi öğrencisi Ahmet Cemil Kaya, İsrail'in 70 yıldır süregelen saldırı ve işgal politikasını, 7 Ekim 2023'ten bu yana daha da artırdığını vurguladı. Kaya, "İsrail, Gazze'yi adeta bir açık hava hapishanesine çevirdi" diyerek, insanların temel ihtiyaçlarının yok denecek kadar azaldığını belirtti.

Filistin'de Yaşanan Dram

Kaya, şöyle devam etti: "Filistin'de 2 milyonu aşkın insanın dünyayla bağlantısı kesilmiş durumda. Elektrik, su, gıda, ilaç, eğitim ve sağlık hizmetleri gibi temel ihtiyaçlar yok olma aşamasına geldi. Gazze’de annelerin, babaların bakmaya kıyamadığı çocukları yetersiz beslenmeden hayatını kaybediyor. Çocuklar yetim kalıyor." Ayrıca, 7 Ekim 2023'ten bu yana 80'den fazla sağlık merkezinin vurulduğunu, 140'tan fazla ambulansın yok edildiğini ifade etti.

Son olarak, protesto sırasında hayatını kaybeden Gazze sakinleri için dua edildi.

Van'da, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi önünde bir araya gelen sağlık çalışanları ve öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Van'da, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi önünde bir araya gelen sağlık çalışanları ve öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.