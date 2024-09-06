Van'da İşten Çıkarılan 21 İşçi İade Edildi

Van'da İşe İade Kararı

Van'da, Büyükşehir ve Tuşba belediyelerinde görevine son verilen 21 işçinin, açtıkları davalarda mahkeme tarafından 'iş feshinin geçersizliğine' ve 'işe iadelerine' karar verildiği bildirildi.

Eylemler Sürüyor

İpekyolu Belediyesi önünde kurulan çadırda eylemlerini sürdüren işçilerle bir araya gelen HAK-İŞ İl Başkanı Fatih Akdeniz, belediyelerden çıkarılan işçilerin hukuki mücadelesinin devam ettiğini belirtti. İşçilerin davalarının sonuçlanmaya başladığını ifade eden Akdeniz, Van 5. İş Mahkemesinde 21 işçi için olumlu bir karar alındığını vurguladı.

Mağduriyetler Devam Ediyor

Yaklaşık 4 ay önce işten çıkarılan işçilerin ve ailelerinin yaşadığı mağduriyete dikkat çeken Akdeniz, "Hukuki süreçlerimiz devam ediyor. İşten çıkarılan arkadaşlarımız için mücadelemiz sürüyor. Mevcut çalışanlar baskılara maruz kalıyor ve hakları ödenmiyor. İşten çıkarılan işçiler, çocuklarına okul malzemesi almakta zorlanıyor. Belediye başkanları halkın sorunlarıyla ilgilenmek zorundadır," dedi.

Hukuksuz Çıkarımlar Kanıtlandı

Sendika avukatı Osman Sarı, "Van'da hukuksuz bir şekilde üyelerimiz işten çıkarılmıştır. Bugün itibarıyla, Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BELVAN şirketinde 18 ve Tuşba Belediyesinde 3 kişinin iade davası kazanılmıştır. Mahkeme, fesihlerin geçersiz olduğuna karar vermiştir," diye konuştu.

Direniş Devam Edecek

Davayı kazanan işçilerden Ömer Aslan, "Burada haklı davamızı sürdürüyoruz. Bugün mahkemeyi kazandık. Arkadaşlarımız da davalarını kazanacaklar. Eylemlerimizle birlikte büyük bir direnç gösterdik," dedi.

Van'da Büyükşehir ve Tuşba belediyelerinde görevlerine son verilen işçilerden 21'inin açtıkları davada mahkemenin, "iş feshinin geçersizliğine ve işe iadelerine" karar verdiği belirtildi. HAK-İŞ İl Başkanı Fatih Akdeniz, İpekyolu Belediyesi önünde açtıkları çadırda eylemlerini sürdüren işçilerle bir araya geldi.

Van'da Büyükşehir ve Tuşba belediyelerinde görevlerine son verilen işçilerden 21'inin açtıkları davada mahkemenin, "iş feshinin geçersizliğine ve işe iadelerine" karar verdiği belirtildi. HAK-İŞ İl Başkanı Fatih Akdeniz, İpekyolu Belediyesi önünde açtıkları çadırda eylemlerini sürdüren işçilerle bir araya geldi.

Van'da Büyükşehir ve Tuşba belediyelerinde görevlerine son verilen işçilerden 21'inin açtıkları davada mahkemenin, "iş feshinin geçersizliğine ve işe iadelerine" karar verdiği belirtildi. HAK-İŞ İl Başkanı Fatih Akdeniz, İpekyolu Belediyesi önünde açtıkları çadırda eylemlerini sürdüren işçilerle bir araya geldi.

Van'da Büyükşehir ve Tuşba belediyelerinde görevlerine son verilen işçilerden 21'inin açtıkları davada mahkemenin, "iş feshinin geçersizliğine ve işe iadelerine" karar verdiği belirtildi. HAK-İŞ İl Başkanı Fatih Akdeniz, İpekyolu Belediyesi önünde açtıkları çadırda eylemlerini sürdüren işçilerle bir araya geldi.