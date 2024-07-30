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Van'da İşten Çıkarılan Belediyeciler Eylemlerini Sürdürüyor

Van'da işten çıkarılan belediye işçileri, İpekyolu Belediyesi önündeki eylemlerine devam ediyor ve işlerine dönmeyi talep ediyorlar.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 13:20
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 13:27
Van'da İşten Çıkarılan Belediyeciler Eylemlerini Sürdürüyor

Van'da İşten Çıkarılan İşçiler Eylemlerine Devam Ediyor

Van'da, işten çıkarılan belediye çalışanları, İpekyolu Belediyesi önünde düzenledikleri eylemlerle haklarını talep etmeye devam ediyor. Eylemciler, belediye binası önüne kurdukları çadırda toplu olarak bekleyişlerini sürdürerek, eski görevlerine geri dönmek istediklerini dile getiriyorlar.

Hak-İş İl Başkanı Akdeniz Açıklamada Bulundu

İşçilerle bir araya gelen Hak-İş İl Başkanı Fatih Akdeniz, 3 aydır süregelen eylemlerle ilgili olarak, "Bu arkadaşlarımız görevlerine dönünceye kadar haklarını aramaya devam edecekler" dedi.

Müzakere Çağrısı

Akdeniz, yetkililere müzakere çağrısında bulunarak, "Buraya gelsinler, konuşsunlar. Buradaki insanların problemlerini gözlemlesinler. Ne yazık ki henüz olumlu bir yanıt alamadık," ifadelerini kullandı. Ayrıca, açtıkları davaların olumlu şekilde devam ettiğini ve bir davayı kazandıklarını duyurdu.

Mağduriyet ve Destek Mesajı

Akdeniz, işten çıkarılan işçilerin mağduriyetinin sürdüğünü belirterek, "Tüm Türkiye'ye sesleniyoruz. Burada bir kıyım var. İşten çıkarılan arkadaşlarımız zor durumda. Onların çocukları, eşleri ve aileleri de mağdur. Biz sendikacılığın gereğini yerine getiriyoruz," şeklinde konuştu. Ayrıca, sendika olarak, işçilerin eski görevlerine dönmeleri için eylemlerine devam edeceklerini vurguladı.

Van'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, İpekyolu Belediyesi önündeki eylemlerine devam...

Van'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, İpekyolu Belediyesi önündeki eylemlerine devam ediyor. Hak-İş İl Başkanı Fatih Akdeniz, işçilerle bir araya geldi.

Van'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, İpekyolu Belediyesi önündeki eylemlerine devam...

Van'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, İpekyolu Belediyesi önündeki eylemlerine devam ediyor. Hak-İş İl Başkanı Fatih Akdeniz, işçilerle bir araya geldi.

Van'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, İpekyolu Belediyesi önündeki eylemlerine devam...

Van'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, İpekyolu Belediyesi önündeki eylemlerine devam ediyor. Hak-İş İl Başkanı Fatih Akdeniz, işçilerle bir araya geldi.

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