Van'da İşten Çıkarılan İşçiler İpekyolu Belediyesi Önünde Direnişte

İpekyolu Belediyesi Önünde Eylem

Van'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, İpekyolu Belediyesi önünde protesto eylemlerini sürdürüyor. Belediye binası önünde kurdukları çadırda bekleyişlerini devam ettiren işçiler, görevlerine geri dönme talebinde bulunuyorlar.

İşçi Hakları İçin Mücadele

HAK-İŞ İl Başkanı Fatih Akdeniz, yaptığı açıklamada, işçilerin görevlerine geri dönene kadar eylemlerine devam edeceğini belirtti. Ailelerin mağdur olduğuna dikkat çeken Akdeniz, "Bu insanların çocukları var. Önümüzdeki hafta okullar açılacak ve çocuklarına okul malzemeleri almaları gerekiyor. Burada bulunanların tamamı Vanlıdır. Yerel yöneticilerin halkın ihtiyaçlarını gözlemlemeleri ve buradaki insanları dinlemeleri gerekiyor. İşçilerin mağduriyeti çözülmeli." ifadelerini kullandı.

Akdeniz, işten çıkarılan işçilerin aile geçimlerini sağlamakta zorlandığını vurgulayarak, "Bugün bu sese kulak vermeyenler yarın pişman olacaklar. Mağduriyet bir an önce giderilmeli ve sendika olarak bu mücadeleye destek vermeye devam edeceğiz." dedi.

Van'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, İpekyolu Belediyesi önündeki eylemlerini sürdürüyor.

Van'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, İpekyolu Belediyesi önündeki eylemlerini sürdürüyor.