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Van'da İtfaiye Ekiplerinden Kahraman Kurtarma Operasyonu

Van'da kuyuya düşen bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayla ilgili detaylar ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 00:25
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 00:33
Van'da İtfaiye Ekiplerinden Kahraman Kurtarma Operasyonu

Van'da Tehlikeli Kaza

Van'ın İpekyolu ilçesinde, dengesini kaybeden bir kişi bir kuyuya düştü. Olay, Vali Mithatbey Mahallesi'nde gerçekleşti.

Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Düşen kişi, A.E., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine jandarma ekipleri, telefon sinyalinden A.E.'nin nerede olduğunu belirledi ve kurtarma çalışmalarına başladı.

İtfaiye Ekiplerinin Kahramanlığı

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla kuyunun içine inerek A.E.'yi baygın halde buldu. Hızla müdahale eden sağlık ekipleri, A.E.'nin ilk tedavisini olay yerinde gerçekleştirdi.

A.E. Hastaneye Kaldırıldı

Kurtarılan A.E., detaylı tedavi için hastaneye sevk edildi. Yetkililer, bu tür kazaların önlenmesi için vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Van'da dengesini kaybedip kuyuya düşen kişi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Van'da dengesini kaybedip kuyuya düşen kişi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Van'da dengesini kaybedip kuyuya düşen kişi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Van'da dengesini kaybedip kuyuya düşen kişi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

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