Van'da İzinsiz Gösterilere Katılan 50 Kişi Tutuklandı

Güvenlik Önlemleri Sonrası Tutuklamalar

Van'da, 15 Şubat tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına yapılan görevlendirme sonrası düzenlenen izinsiz gösterilere katılan 50 kişi tutuklandı.

Olayların Önlenmesi İçin Alınan Önlemler

DEM Parti öncülüğünde gerçekleştirilen izinsiz gösteriler, kentin çeşitli mahallelerinde yoğun güvenlik önlemleri ile karşı karşıya kaldı. Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özellikle gece saatlerinde barikat kuran ve izinsiz gösteriler düzenleyen gruplara müdahale ederek durumun kontrolden çıkmasını engelledi.

Aydınlatma Direklerine Zarar Veren Şüpheliler Yakalandı

Söz konusu gösteriler sırasında Cumhuriyet Caddesi'ndeki Sanat Sokağı'nda aydınlatma direklerini kırdığı tespit edilen 4 şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edildikten sonra gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen bu şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Gözaltı ve Tutuklamalar

Van'da 15 Şubat tarihinden bu yana düzenlenen izinsiz gösterilere katıldığı belirlenen toplam 341 kişi gözaltına alındı. Ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 48'i terör suçlarına dayalı olarak tutuklandı. Diğer 272 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 23'ünün ise Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

Belediye Çalışmaları Sürüyor

Büyükşehir Belediyesi ekipleri de zarar gören yollarda ve parklarda onarım çalışmaları gerçekleştiriyor.