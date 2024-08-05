Van'da Kaçakçılık Operasyonu: 3 Tarihi Heykel Ele Geçirildi

Van'da Tarihi Eser Kaçakçılığına Geçit Yok
Van ilinde gerçekleştirilen geniş çaplı kaçakçılık operasyonlarında tarihi değer taşıyan 3 heykel bulundu. Van Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler, 28 Temmuz ile 4 Ağustos tarihleri arasında 13 ayrı operasyona imza attı.
Ele Geçirilen Ürünler
Yapılan operasyonlar sonucu elde edilen bulgular arasında yalnızca heykeller değil, ayrıca büyük miktarda kaçak ürün de yer aldı. Ele geçirilen malzemeler arasında:
- 120 bin makaron (filtreli sigara kağıdı)
- 3 bin 782 paket sigara
- 1417 litre akaryakıt
- 80 elektronik sigara
- 80 puro
- 51,5 litre etil alkol
- 40 cep telefonu
- 20 kilogram açık tütün
- 2 tabanca ve 2 tabanca şarjörü
- 21 tabanca fişeği
- 9 senet
- Ses ve görüntü kaydı yapan kopya düzeneği
Şüpheliler Hakkında İşlem Yapıldı
Yapılan düzenlemelerde toplamda 19 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında işlem başlatılan şahıslarla ilgili soruşturma devam etmektedir. Van polisi, bu tür operasyonlarla kaçakçılıkla mücadele hedefini kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı.