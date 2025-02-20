Van'da Kapalı Yola Çığ Düştü: İş Makinesi Kurtarıldı

Van'ın Başkale ilçesinde karla mücadele sırasında iş makinesinin üzerine çığ düştü, operatör yara almadan kurtuldu.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 10:32
Van'da Kapalı Yola Çığ Düştü: İş Makinesi Kurtarıldı

Van'da Kapalı Yola Çığ Düştü

Van'ın Başkale ilçesinde kar yağışı sonrası karla mücadele çalışmaları esnasında bir iş makinesinin üzerine çığ düştü. İlçede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı kırsal mahalle yolları ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için seferber oldu. Sualtı Mahallesi yolunu açmaya çalışan Özer Baycan yönetimindeki kar savurma makinesi, dün çığın hedefi oldu.

Çığın düşmesi sonucu iş makinesinin bazı bölümleri kar altında kaldı ve küçük çaplı hasar meydana geldi. Ancak operatör Özer Baycan, iş makinesinden yara almadan kurtulmayı başardı.

Kar altında kalan iş makinesi, bölgeye sevk edilen başka bir iş makinesi tarafından kar altından çıkarıldı. Olay, bölgedeki karla mücadele çalışmalarının ne denli kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Van'ın Başkale ilçesinde karla mücadele çalışmaları sırasında iş makinesinin üzerine çığ...

Van'ın Başkale ilçesinde karla mücadele çalışmaları sırasında iş makinesinin üzerine çığ düştü.

Van'ın Başkale ilçesinde karla mücadele çalışmaları sırasında iş makinesinin üzerine çığ...

Van'ın Başkale ilçesinde karla mücadele çalışmaları sırasında iş makinesinin üzerine çığ düştü.

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