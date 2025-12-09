Van'da Kar: 28 Yerleşim Yolu Kapandı, Karabet Geçidi'nde Mücadele Sürüyor

Yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Van’da önceki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle Başkale ve Gürpınar ilçelerinde 28 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı bildirildi.

Başkale’de 6, Gürpınar’da ise 22 yerleşim yerinin yolları kar nedeniyle kapanırken, ekipler kapalı yolları açmak için aralıksız çalışma yürütüyor.

Karabet Geçidi'nde karla mücadele

Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan, 3 bin rakımlı ve Türkiye'nin en yüksek geçidi olan Karabet Geçidinde de yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Karayolları Van 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye kar küreme araçları sevk ederek kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

