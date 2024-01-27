Van'da kar esareti: Rahatsızlanan kadın ekiplerin yardımı ile hastaneye yetiştirildi
Van'ın Erciş ilçesinde yolu kardan kapanan mahallede yaşayan 77 yaşındaki kalp hastası bir kadın, ekiplerin müdahalesiyle hastaneye yetiştirildi.
Van'ın Erciş ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mahallede kalp hastası bir kadın hastaneye kaldırıldı. Kadirasker Mahallesi'nde yaşayan 77 yaşındaki Gerez Yıldız, kalp rahatsızlığı nüksettiğinde yakınları onu hastaneye yetiştiremedi.
Yolun açılması için yetkililere başvuran yakınları, ekiplerin gelmesiyle rahat bir nefes aldı.
Erciş Belediyesi karla mücadele ekiplerinin yolun açılmasını sağlamasıyla mahalleye giren sağlık ekipleri, Yıldız'a ilk yardımı yaptı. Hasta, ambulansla Erciş Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.