Van'da kar esareti: Rahatsızlanan kadın ekiplerin yardımı ile hastaneye yetiştirildi

Van'ın Erciş ilçesinde yolu kardan kapanan mahallede yaşayan 77 yaşındaki kalp hastası bir kadın, ekiplerin müdahalesiyle hastaneye yetiştirildi.

Van'da kar esareti: Rahatsızlanan kadın ekiplerin yardımı ile hastaneye yetiştirildi
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Van'ın Erciş ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mahallede kalp hastası bir kadın hastaneye kaldırıldı. Kadirasker Mahallesi'nde yaşayan 77 yaşındaki Gerez Yıldız, kalp rahatsızlığı nüksettiğinde yakınları onu hastaneye yetiştiremedi. 

kar-esareti

Yolun açılması için yetkililere başvuran yakınları, ekiplerin gelmesiyle rahat bir nefes aldı.

Erciş Belediyesi karla mücadele ekiplerinin yolun açılmasını sağlamasıyla mahalleye giren sağlık ekipleri, Yıldız'a ilk yardımı yaptı. Hasta, ambulansla Erciş Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

kar-esareti

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